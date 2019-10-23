Банки и магазины проявляют все более активный интерес к сервису по снятию наличных на кассе в магазинах; уже в перспективе одного-двух лет услуга может быть распространена на всю страну. Об этом пишет газета «Известия» , ссылаясь на информацию участников рынка и мнение экспертов.

До конца года Сбербанк оборудует 3 тыс. магазинов для снятия наличных на кассах в 76 регионах России, рассказал «Известиям» первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин. Он добавил, что сейчас сервис реализуется на базе эквайринга Сбербанка и доступен для держателей карт более чем в 2,3 тыс. торговых точек.

Скоро такая услуга появится еще у «Открытия» и Промсвязьбанка: в ПСБ «Известиям» сообщили, что пилотный проект по снятию наличных вместе с покупкой планируют запустить в ноябре, а в банке «Открытие» — что услуга будет доступна со следующего года.

Сервис тестируется Россельхозбанком начиная с апреля 2019-го, в сентябре такую возможность запустил Альфа-Банк, а в октябре — Райффайзенбанк.

Российские банки стали масштабировать услугу по снятию наличных на кассах магазинов летом 2019-го. В большинстве кредитных организаций условия схожи: клиенту необходимо сделать покупку, а снять он может от 100 до 5 тыс. рублей за один раз.

Таким образом, более чем у половины из топ-десяти российских банков будет такой сервис в 2020 году. В ВТБ, Газпромбанке, Московском Кредитном Банке и ЮниКредит Банке пока такими планами с «Известиями» не поделились. Более мелкие кредитные организации также заинтересованы в развитии услуги, указывает издание.

Также, по информации «Известий», впервые о своей заинтересованности в этой услуге заявила торговая сеть «Магнит»: там изданию сообщили, что планируют протестировать технологию, чтобы оценить ее влияние на бизнес-процессы и покупательский отклик. Услуга повысит лояльность клиентов, ожидают в «Магните».

Напомним, ранее в этом месяце было объявлено, что Billa стала первой розничной сетью в России, которая запустила сервис «Наличные с покупкой» одновременно во всех своих супермаркетах . Проект запущен совместно с Mastercard, банк-эквайер — Райффайзенбанк. Воспользоваться услугой могут держатели карт Mastercard и Maestro тех банков, которые подключили этот сервис для своих клиентов. На тот момент сообщалось о 12 таких банках: помимо «Райффайзена» это «Русский Стандарт», Альфа-Банк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, «Ак Барс», ОТП Банк, Всероссийский Банк Развития Регионов, Московский Кредитный Банк, «Возрождение» и «Аверс». Услуга доступна и для держателей карт, выпущенных за рубежом.

В платежной системе Visa «Известиям» рассказали, что сервис также будет запущен в сети магазинов «ВкусВилл». Ранее в X5 Retail Group газете заявляли, что запуск сервиса возможен в сети магазинов «Пятерочка», но информацией о сроках не поделились.

Выдача небольшой суммы наличных одновременно с покупкой товара или услуги поможет сформировать привычку людей пользоваться пластиковыми картами, сказали «Известиям» в Банке России. В ходе эксперимента по снятию наличных на кассах проводится оценка аспектов правовой базы совершения таких операций, а в случае необходимости она будет изменена. В дальнейшем регулятор может разработать план мероприятий по распространению технологии на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях.

По мнению младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслава Путиловского, в случае востребованности услуги уже в течение нескольких лет она сможет быть внедрена во всех магазинах, где есть возможность приема карт. В перспективе одного-двух лет сервис может появиться в торговых точках по всей стране, если банки и ритейлеры высоко оценят его финансовую эффективность, согласен управляющий директор агентства «Национальные кредитные рейтинги» Станислав Волков, однако он отмечает, что распространение услуги будет сдерживаться тем, что она снижает окупаемость банкоматной сети.



Райффайзенбанк недавно опубликовал исследование, согласно которому более 60% его клиентов готовы снимать наличные на кассе .