В 2020 году из бюджета будет выделено 140 млрд рублей на социальную политику — стимулирование рождаемости, поддержку семей с детьми и обеспечение устойчивого роста доходов людей этой категории, сообщил министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

«В первую очередь речь идет о получении ежемесячных выплат в связи с рождением первого и второго ребенка, уточнение критериев нуждаемости… увеличение пособия на ребенка от 1,5 до трех лет, льготная ипотека тем семьям, которые хотят иметь детей, — 6%. Также это вычет семьям, имеющим трех или более детей, в размере 450 тысяч рублей. И все эти решения обеспечены полностью финансами бюджета», — сказал министр.

Всего на нацпроекты в следующем году правительство собирается направить 2 трлн рублей, что на 200 млрд рублей больше, чем в текущем.