Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по банковскому сектору России с «позитивного» на «стабильный» на фоне слабой экономики. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Российская экономика продолжает испытывать ряд проблем, из-за чего наш прогноз по росту реального ВВП страны на 2019 год был понижен с 1,6% до 1,2%, — сказала вице-президент и старший кредитный эксперт агентства Ольга Ульянова. — Потенциал роста экономики в 2020 году остается низким — около 1,5%. Тем не менее благоприятное влияние на операционную среду банков будут оказывать гибкая денежно-кредитная политика, относительно стабильный обменный курс и рост государственных расходов».

В течение прогнозного периода в 12—18 месяцев доля проблемных кредитов будет колебаться на уровне около 10%. Тем не менее значительная часть проблемных кредитов корпоративного сектора останется на балансах банков. Расходы по резервированию кредитных потерь останутся стабильными, поскольку банки уже достигли хорошего уровня покрытия проблемных ссуд резервами на возможные потери.

Показатели фондирования и ликвидности сохранятся на высоком уровне, выигрывая от высокой доли депозитов в обязательствах банков. Прибыльность банковской системы будет стабильной. Возврат Центрального банка к смягчению денежно-кредитной политики наряду с жесткой конкуренцией банков за качественных заемщиков будут способствовать дальнейшему снижению кредитных ставок, однако растущая доля более высокомаржинальных розничных кредитов в кредитных портфелях банков будет поддерживать прибыльность сектора.