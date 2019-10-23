Микрофинансисты пытаются избежать введения жестких требований к инвестированию средств граждан в этот рынок. Профильные игроки предлагают альтернативный подход — позволить микрофинансовым компаниям (МФК) самостоятельно проводить тестирование инвесторов, а граждан, ранее уже финансировавших микрофинансовый рынок, отнести к отдельной категории инвесторов без установления каких-либо ограничений, пишет «Коммерсант» .

Газета ссылается на имеющийся в ее распоряжении текст письма, которое саморегулируемая организация микрофинансового рынка «МиР» направила в ЦБ, Госдуму и Совет Федерации, предложив внести поправки в закон «О рынке ценных бумаг». Идея заключается в том, чтобы разрешить неквалифицированным инвесторам вложения в МФК через покупку их облигаций и размещение вкладов после прохождения тестирования на понимание рисков с установлением минимальной суммы сделки. «В силу особого регулирования и ограниченного перечня инвестиционных инструментов МФК для инвестиционной работы с ними не требуется таких знаний, как для инвестирования на фондовом рынке или работы с кредитными организациями», — считают авторы письма. Предполагается, что тестирование могут проводить МФК или профильная СРО. Вместе с тем, по мнению СРО, целесообразно ввести категорию инвесторов, имеющих опыт инвестиций в МФК, и разрешить им вложение средств без прохождения тестирования и ограничений по сумме.

Напомним, в сентябре стало известно, что Центробанк планирует существенно ограничить вложения граждан в МФК . Согласно новой версии законопроекта о квалификации инвесторов, сумма сделки должна составлять не менее 1,5 млн рублей, и физическое лицо должно являться либо быть признанным квалифицированным инвестором в соответствии с законом «О рынке ценных бумаг». Это требование распространится после принятия закона и на займы, привлекаемые МФК от граждан, и на вложения в их облигации . По действующему законодательству физлицо признается квалифицированным инвестором, если в общем случае объем его вложений в ценные бумаги составляет не менее 6 млн рублей. Законопроектом предлагается увеличить это требование до 10 млн рублей. Сейчас ограничений для покупки гражданами облигаций микрофинансистов нет, а по займам установлен порог в 1,5 млн рублей, но квалификация инвестора не требуется.

По словам председателя совета СРО «МиР» Эльмана Мехтиева, «у микрофинансистов уже сложилась достаточно цельная категория инвесторов, и, как правило, это достаточно опытные игроки, знакомые со спецификой работы компаний, регулированием и способные самостоятельно оценить соотношение риска и доходности».



В ЦБ подтвердили получение письма и сообщили, что «предложения будут рассмотрены в установленном порядке».