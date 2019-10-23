Премьер отметил, что такую систему можно было бы внедрить в аппарате правительства.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заинтересовался системой удаленного контроля, которая позволяет следить за показателями работы сотрудников, и считает, что ее можно было бы внедрить в аппарате правительства РФ.
Медведев в среду ознакомился с системами дистанционного контроля промышленной безопасности опасных производственных объектов, внедренных на предприятиях ПАО «Сибур холдинг».
В частности, премьеру продемонстрировали цифровую доску эффективности, на ней отражается — кто в этот момент работает, состав смен, календарь событий, фиксируются отклонения.
«Сотрудники видят ключевые показатели смены, что они сделали — сегодня, вчера, позавчера, какие успехи есть, фиксируются их задачи», — рассказал сотрудник «Сибура».
Руководитель производства, имеющий доступ к системе, оперативно может отреагировать на события.
Медведева заинтересовала эта система, он предложил ее внедрить в аппарате правительства.
«Не знаю, надо ли это в правительстве делать, наверно, это будет тяжеловато. Но в аппарате можно, чтобы видели — кто чем занимается, кто пришел на рабочее место, кто ушел, какие у него задания», — сказал Медведев.
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