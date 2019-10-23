Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития предусмотреть возможность осуществления государственного контроля с использованием дистанционных средств, при этом исключить проведение плановых проверок. Об этом ТАСС сообщил участник совещания по внедрению системы дистанционного контроля промышленной безопасности, которое провел в среду глава кабинета министров.

«Минэкономразвития доработать и представить в правительство РФ проект федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ», предусмотрев возможность осуществления государственного контроля (надзора) с использованием систем дистанционного контроля при условии и исключения проведения плановых контрольно-надзорных мероприятий», — процитировал собеседник агентства данное поручение. Он уточнил, что срок на выполнение отведен до 31 октября.

Пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов подтвердил, что такое поручение дано председателем правительства.

«Причем Дмитрий Медведев отметил, что при разработке положений законопроекта необходимо исключить дублирование дистанционного надзора и плановых контрольных мероприятий, предусматривающих заполнение огромного количества различных форм отчетности», — подчеркнул Осипов.