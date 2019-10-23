Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что прогноз по экономическому росту, который заложен в законопроект о бюджете на 2020—2022 годы, сомнителен. Об этом он заявил, выступая в Госдуме на первом чтении документа.

«Больше, конечно, вопросов к прогнозу, который сегодня был представлен, прежде всего, и к темпам экономического роста»,— сказал Алексей Кудрин. Он напомнил, что год назад прогноз на рост в 2020 году был на уровне 2,1%, а в обсуждаемом законопроекте был скорректирован в сторону уменьшения — до 1,7%. При этом прогноз на 2021 год сохранился без изменений — 3,1%.

«То есть мы видим, что будет произведен скачок почти в два раза. Ну конечно в реальной практике этой очень трудно сделать. Мы считаем, что такой рост вряд ли случится <…> это сомнительный момент в прогнозе»,— отметил глава Счетной палаты. Кудрин отметил, что даже в прогнозе ЦБ на 2021 год закладывается рост ВВП не более чем на 2,5%. Он призвал в следующем году тщательнее спрогнозировать экономический рост.