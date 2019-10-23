Снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 6% к концу текущего года вполне реалистично, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах форума «Россия — Африка».

«Я думаю, что можно ожидать снижения ключевой ставки. Я знаю, что Сбербанк прогнозирует 6% до конца года. Я думаю, это вполне реалистично, потому что инфляция падает так сильно, есть угроза упасть так глубоко, что, видимо, Центральный банк будет сейчас стараться увеличить денежную массу, в том числе за счет более низких ставок», — ответил он на вопрос, какого решения ожидает от ЦБ по ключевой ставке в пятницу.

Стратеги Сбербанка во вторник сообщили журналистам, что банк ожидает снижения ключевой ставки ЦБ в октябре на 0,5 процентного пункта и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, в результате чего она может достичь 6% годовых уже в конце текущего года, а в 2020 году опуститься до 5,5%.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на прошлой неделе в интервью телеканалу CNBC заявила, что регулятор видит возможность не только снижать ключевую ставку, но и делать это более решительно. ЦБ в сентябре в очередной раз снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. — до 7% годовых. Предыдущие снижения, в июне и июле, имели такой же шаг. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике состоится 25 октября, опорное — 13 декабря.