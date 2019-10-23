К программе лояльности «Спасибо от Сбербанка» присоединился сервис каршеринга BelkaCar. Об этом сообщили в Сбербанке , пояснив, что теперь все участники программы лояльности смогут обменять накопленные бонусы «Спасибо» на купоны со скидкой, которые можно будет применить при получении услуги каршеринга.

Всего будет доступно пять видов купонов разного номинала, предусматривающих:

скидку в 100 рублей за 100 бонусов «Спасибо»;

скидку в 200 рублей за 200 бонусов «Спасибо»;

скидку в 300 рублей за 300 бонусов «Спасибо»;

скидку в 500 рублей за 500 бонусов «Спасибо»;

скидку в 1 тыс. рублей за 1 тыс. бонусов «Спасибо».

Для получения скидки участник программы лояльности может списать бонусы в обмен на купон, соответствующий размеру его покупки. Сделать это можно на сайте или в мобильном приложении «Спасибо от Сбербанка». Взамен списанных бонусов покупателю придет промокод, который нужно будет применить в приложении BelkaCar для получения скидки.

«География присутствия нового партнера пока ограничена Москвой и Сочи, но мы уверены — популярность сервиса скоро расширит границы, и в других крупных городах участники программы лояльности смогут воспользоваться предложением», — отметил генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев, подчеркнув, что «каршеринг — это стремительно развивающийся тренд мегаполисов».



Услуги каршеринга BelkaCar предоставляются с 2013 года. BelkaCar помогает найти автомобиль в пределах досягаемости и арендовать его через мобильное приложение. Сервис работает по концепции «все включено»: парковка, бензин и страховка уже включены в стоимость услуги.