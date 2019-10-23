В новом году к эксперименту со специальным налоговым режимом для самозанятых планируется подключить 13 новых регионов. Об этом заявил в эфире «Первого канала» в программе «Право на справедливость» министр финансов Антон Силуанов, передает РБК .

«В следующем году мы, обсудив с налоговиками их возможности, договорились о том, что с начала года даем возможность участия в этом эксперименте (по введению спецрежима для самозанятых. — Прим. РБК) в том режиме, который сегодня осуществляется в четырех регионах, регионам, которые высокообеспеченные, регионы-доноры, — 13 регионов таких», — сообщил Силаунов.

Со второго полугодия, по словам министра, ставится задача включить все субъекты РФ в эксперимент. «И чтобы там не было списка профессий, но для этого нужно налоговой создать специальный продукт, который бы видел хитрых предпринимателей, которые пользовались бы этим режимом для оптимизации налогообложения», — сказал он.

Пока в эксперименте со специальным налоговым режимом для самозанятых участвуют четыре региона: Москва, Московская и Калужская области, а также Татарстан. Эксперимент стартовал с 1 января 2019 года. Налоговые ставки, утвержденные в размере 4% на доходы, полученные самозанятым от физических лиц, и 6% — на доходы от юридических лиц, не могут меняться весь период действия эксперимента.

Силуанов отметил, что в четырех экспериментальных регионах в качестве самозанятых зарегистрировались более 240 тыс. человек.



«Сейчас в четырех регионах некоторые такие ушлые предприниматели вместо своих штатных рабочих, по которым платятся страховые взносы, налоги и так далее, стали приглашать самозанятых. Это все видно. Налоговая служба все видит, но мы договорились, что год с момента реализации этого эксперимента мы не заходим, не проверяем бизнес. Но еще раз повторю: такие предприятия на счету у налоговой», — подчеркнул Силуанов. Для того чтобы пресечь злоупотребления, ФНС разрабатывает специальный программный продукт с использованием технологии больших данных, уточнил первый вице-премьер.