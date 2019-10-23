Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров регулятора в пятницу, 25 октября, до 6,5% с нынешних 7% годовых. Такое мнение Шохин озвучил ТАСС в кулуарах экономического форума «Россия — Африка».

«Я думаю, да, — сказал Шохин, отвечая на вопрос о возможности снижения ставки на 50 базисных пунктов. — Это то, чего рынок ждет. И эксперты предсказывают: на 50 базисных пунктов может быть снижение ставки».

Как заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина, регулятор готов более решительно снижать ключевую ставку и на ближайшем заседании совета директоров уточнит макропрогноз, в частности показатели инфляции.

Ранее, 6 сентября, Банк России принял решение третий раз за год снизить ключевую ставку — на 25 б. п., до 7%. Последний раз ключевая ставка находилась на уровне 7% пять лет назад. В 2014 году на фоне ослабления рубля, роста темпов инфляции, введения санкций против российских компаний, а также других факторов Банк России повышал ключевую ставку шесть раз: 3 марта — до 7% годовых, 25 апреля — до 7,5%, 25 июля — до 8%, 5 ноября — до 9,5%, 12 и 16 декабря — до 10,5% и 17% годовых соответственно.