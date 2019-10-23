На консерватизме и традициях далеко не уедешь, да и выезжать на них никто уже особо не хочет. Но давайте добавим конкретики и обсудим пятый завершившийся FINOPOLIS.

В 2019 году FINOPOLIS — это:

1700 участников;

37 стран;

17 секционных заседаний;

14 открытых лекций

9 круглых столов;

3 пленарные дискуссии.

Интересных новостей за три дня форума набралось множество: «Сбербанк» все-таки подключается к системе быстрых платежей, ЦБ создает специальную платформу для банков по проверке благонадежности российских компаний, пиццу с помощью искусственного интеллекта приготовили, официальную стоимость криптовалют придумали — все и не перечислишь. Как всегда, не обошлось без разговоров про блокчейн, открытые API, роботов и необходимость физических отделений у банков.

На пленарных дискуссиях поднимали три масштабные темы. Начали с «Регуляторного Fast track для финтеха», где обсудили конкурентоспособность банкинга и финтеха, международный опыт лицензирования. Следом шел «Иммерсивный финтех: персональный опыт или его иллюзия?» — тут уже говорили о персонализации цифровых финансовых сервисов, возможности индивидуальных решений и платформ, обсудили вопросы лояльности.

Третье обсуждения названо было коротко «2035 год», а вот разговор вышел длинным и насыщенным. Модератор дискуссии — сам Крис Скиннер, председатель Financial Services Club и британский эксперт в сфере технологий. Вместе с ним предсказать будущее попытались Эльвира Набиуллина, Петр Авен, председатель совета директоров «Альфа-Банка», Олег Тиньков из одноименного банка, Ти Эс Анила, глобальный руководитель направлений платежных платформ и продуктов Visa и другие важные персоны. О том, каким будет наше будущее, мы еще расскажем, а пока пару слов о прошлом и настоящем.

Команда TalkBank на FINOPOLIS приезжала уже в третий раз. Сначала показались на «Аллее стартапов», через год были на стенде победителей «Финополиса» от «Сколково», в 2019 году уже приехали со своим стендом и большим багажом приятных изменений. За эти три года мы подключили новые банки-партнеры, привлекли инвестиции, продемонстрировали свои технологии искусственного интеллекта председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной. И все эти ключевые для нас события произошли или были анонсированы именно на «Финополисе».

В этот раз на стенде TalkBank мы установили «Яндекс.Станцию», чтобы каждый мог поговорить с банком: голосом давать команды боту на основе искусственного интеллекта. Также мы рассказывали, как легко использовать наши технологии для B2B сегмента, демонстрировали возможности оплаты по QR, показывали, что платежи становятся все легче и технологичней, а модель TalkBank предвосхищает тренды и легко укладывается в мозаику будущего систем платежей. У нас уже есть договоренности о взаимодействии и организации сервисов оплаты через мессенджеры с использованием решений Visa, СБП и одного из банков партнеров.

К TalkBank заходили как банки и представители финтеха, так и венчурные инвесторы. Банки интересовались, насколько наше решение можно развернуть с учетом их инфраструктуры, как быстро можно подключиться к нашей мультибанковской платформе. Финтех сектор интересовался финансовыми условиями сотрудничества с TalkBank, венчурные инвесторы хвалили за продемонстрированный трекшн и достигнутые финансовые результаты. Мы сами тоже не упустили возможность хорошенько осмотреться и посмотреть на соседей.

Броских стендов было много, но без принципиально новых технологий, скорее банки наконец-то смогли реализовать решения, которые обсуждались на прошлом «Финополисе». Хотя, конечно, некоторые технологические вещи поражали: компания «Промобот» представляла роботов-двойников, там уже сделали Арнольда Шварценеггера и Альберта Эйнштейна. Дело тут не только во внешности, нейросеть смогла воссоздать даже манеру общения. Такие роботы первые в мире имитируют эмоции человека и могут встраиваться в бизнес-процессы: указывать путь, отвечать на вопросы, консультировать. Вскоре этих роботов ждет запуск серийного производства.

Про роботов вообще говорили много, например, сессия «Робобестиарий» подняла вопрос этики роботов и добросовестного поведения их создателей. В лучших традициях философствовали о законах Айзека Азимова, обсуждали, может ли у «машины» появиться сознание. А вот Андрей Себрант, директор по маркетингу сервисов «Яндекс», и вовсе предложил представить, как отреагирует робот-водитель на выбор — нанести вред пассажиру или «переходящему дорогу отряду пионеров».

Спорили долго, но к общим выводам не пришли. Разве что в очередной раз напомнили всем о необходимости жесткого контроля всего направления робототехники.

Но вернемся к 2035 году, как бы странно это не звучало. 15 лет назад не было iPhone, облачных вычислений, привычных нам приложений и услуг, поэтому так сложно представить, до чего дойдут технологии еще через 15 лет. Но все участники согласились, что финансовая отрасль точно не останется чисто финансовой.

Уже в наше время, по словам Эльвиры Набиуллиной, для людей важно получать все услуги быстро, дешево, безопасно и «желательно, бесплатно». Поэтому Центральный банк будет меняться вместе с рынком, а на смену консерватизму постепенно придут гибкость и инновации.

Глава ЦБ опасается, что небольшие игроки финансового рынка будут отставать: технологические изменения требуют больших вложений. Но я считаю, и многие эксперты со мной согласны, что технологии вскоре станут доступны всем. Мы с TalkBank уже можем внедрять свои разработки в инфраструктуру разных банков и финансовых организаций. Именно такие готовые решения и нужны отрасли.

А вот Петр Авен из «Альфа-банк» и Олег Тиньков вернулись к извечному вопросу: нужны ли банку отделения. Это уже философская тема не хуже сознания у роботов! «Красные» все еще считают, что человеку нужно живое общение, напоминают даже, что в «Тинькофф» сотрудников сейчас больше, чем в «Альфа-банке» — 29 тысяч человек против 27 тысяч. Но Олег Тиньков уверен, что сможет избавиться «от этой некрасивой цифры с помощью искусственного интеллекта», а своим единственным конкурентом называет только «Сбербанк».

На открытой лекции я в качестве спикера представил не просто первый банк в мессенджерах, а платформу финансовых сервисов TalkBank Platform. За три года из стартапа мы превратились в серьезного игрока рынка финансовых технологий, благодаря своему умению предугадывать тренды. TalkBank даже пригласили в Ассоциацию «Финтех» как участника пилота Open API, по этой теме нам есть чем поделиться с коллегами.

Проще говоря, мы предлагаем то, о чем говорили эксперты на пленарных дискуссиях — не отдельный банк, не отдельную технологию, а комплексный сервис, встраиваемый в существующие процессы. В нашу платформу входят и чатботы на основе искусственного интеллекта, и билинговая система, и блоки расчетов, маркетинговых коммуникаций, аналитики и централизованного управления через API или административную панель. У TalkBank есть проекты с Visa, Tele2, крупными банками. Мы даем ту самую «гибкость» и готовые решения для финансовых организаций и бизнеса.

Не удивительно, что после моей лекции к стенду TalkBank подошло много потенциальных партнеров с предложениями о сотрудничестве. Удалось пообщаться с коллегами из стран Европы и Азии, они были искренне удивлены нашим омниканальным решением для мессенджеров и высокой автоматизацией ответов. Известные им аналоги в основном отвечают на вопросы клиентов благодаря огромному штату операторов контакт-центра. Зарубежные коллеги признают: банковские технологии в России находятся на высоком уровне.

Помимо серьезных и уважаемых взрослых на «Финополис» всегда приезжает и новое поколение в рамках молодежной программы FINOdays. На «Хакатоне» 17 студенческих команд соревновались, решая бизнес-кейсы от лидеров финансового рынка.

Первое место поделили команда Techtación, предложившая улучшение биометрической системы идентификации для защиты от мошенничества — распознавание по лицу и уникальному жесту, а также команда PPnP, решившая кейс по геймификации для банка на основе информации о транзакциях. Серебро у команды Hardway, создавшей рекомендательную систему скидок в ритейле для банковских клиентов. Звучит шаблонно и пафосно, но с такими молодыми специалистами за будущее финтеха можно не волноваться.

Каждый раз TalkBank вызывает особый интерес именно у молодой аудитории. Те, кто буквально «живут» в социальных сетях, считают отличной идеей банк в мессенджерах. Кстати, мы уже нанимали студентов, с которыми познакомились на форуме, возможно, и в этот раз кого-то возьмем на работу или стажировку.

Традиционно на FINOPOLIS работают не только головой, но и проводят спортивную программу. В этот раз под октябрьским солнцем прошел турнир по пляжному волейболу, а в финтех-забеге по набережной Олимпийского парка Сочи приняли участие более 100 человек. TalkBank стал партнером финтех-забега, вручал награды победителям, а наш операционный директор Александр Новиков сам с удовольствием пробежал все 5 км.

Но давайте подведем итоги: что же показал пятый FINOPOLIS? В этот раз на форуме обозначалась доминирующая позиция ЦБ на рынке, много и часто обсуждали регуляцию финтеха. И хотя все признавали, что технологии важны, усилился прагматичный консерватизм — стало меньше экспериментов, но больше прикладных внедрений. Зато всем участникам уже интересно, какие финтех-инновации будут ждать нас через год, чем удивит FINOPOLIS 2020.