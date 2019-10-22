Для хищения денег с карт у клиентов банков кибермошенники начали использовать программное обеспечение для удаленного доступа к смартфону. Об этом РИА Новости в кулуарах форума «Открытые инновации» рассказал глава компании Group-IB Илья Сачков.

«Новая преступная схема связана с попыткой заставить клиентов банков установить на смартфон программу удаленного доступа и похитить деньги. Среднемесячная сумма ущерба по данному типу мошенничества для крупного банка может составлять от 6 до 10 миллионов рублей», — сообщил он.

По его словам, система Secure Bank ежемесячно в среднем фиксирует более тысячи попыток вывода денег со счетов физлиц с применением схемы с программой удаленного доступа.

Ранее прошла волна банковского мошенничества с использованием технологии подмены номеров. Злоумышленники звонили клиенту банка и выдавали себя за сотрудников кредитных организаций, которые сообщали о несанкционированной операции. Далее с помощью методов социальной инженерии жертва добровольно передавала злоумышленникам реквизиты карты и сообщала разрешающие операции коды из СМС.