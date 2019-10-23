Выплата предоставляется семьям, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий или любой последующий ребенок.

Для получения средств заемщику надо обратиться в офис Банка ЗЕНИТ с заявлением и документами, подтверждающими право на компенсацию: паспортом, СНИЛС, действительным кредитным договором, договором купли-продажи жилого помещения либо земельного участка, договором участия в долевом строительстве и нотариально заверенными копия свидетельств о рождении детей. В течение 14 дней банк рассмотрит заявление, перенаправит его в АО «ДОМ.РФ», которое после проверки выделит деньги заявителю. Если на полное погашение ипотеки средств не хватит, сумма оставшегося долга будет пересчитана, и клиенту предоставят новый график платежей. Воспользоваться мерой поддержки можно только один раз.

Банк ЗЕНИТ предоставляет льготные условия кредитования для семей с двумя и более детьми, родившимися с 1 января 2018 г. и не позднее 31 декабря 2022 г. Клиенты могут оформить кредит на покупку недвижимости со сроком от 1 года да 30 лет на сумму от 600 тыс. до 12 млн в Москве, Санкт-Петербурге, Московской Ленинградской областях, а также до 6 млн – в других регионах. Ставка по кредиту составляет 4,9% годовых. Первоначальный взнос в размере 20% может быть полностью или частично оплачен за счет материнского капитала.