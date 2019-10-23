Базовая доходность вкладов в рублях и долларах уменьшилась, а вклады в евро стали более выгодными.
Центробанк РФ определил базовый уровень доходности вкладов на ноябрь 2019 года. По сравнению с октябрьскими ориентирами базовая доходность вкладов в рублях и долларах снизилась, а вклады в евро стали более выгодными, свидетельствуют материалы регулятора.
Показатели, служащие ориентиром на ноябрь, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 октября 2019 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняется в материалах ЦБ.
Базовая доходность вкладов в рублях уменьшилась на 0,072—0,283% процентного пункта. Заметнее всего уменьшилась доходность вкладов до востребования, наименее существенно — на срок свыше полугода до года.
Базовая доходность вкладов в рублях, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Октябрь
|
6,346
|
6,775
|
6,955
|
7,353
|
8,114
|
Ноябрь
|
6,063
|
6,626
|
6,854
|
7,281
|
7,975
Банк России за последнее время трижды снижал ключевую ставку: в июне, июле и сентябре, каждый раз на 0,25 п. п. (до текущего уровня 7% годовых). До этого регулятор в последний раз снижал ключевую ставку в марте 2018-го. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.
В последних аналитических материалах ЦБ не раз давались прогнозы по дальнейшему постепенному снижению депозитных ставок. Так, в последнем (за сентябрь) выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» Банк России писал, что в начале III квартала 2019 года продолжилось снижение процентных ставок во всех основных сегментах кредитно-депозитного рынка.
По долларовым депозитам базовая доходность также снизилась на 0,086—0,671 п. п. Наименее ощутимым оказалось снижение ставки по вкладам до востребования, наиболее существенным — на срок свыше года.
Базовая доходность вкладов в долларах, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Октябрь
|
1,064
|
1,287
|
1,703
|
2,086
|
2,942
|
Ноябрь
|
0,978
|
1,090
|
1,281
|
1,850
|
2,271
Ставки по вкладам в евро немного повысились. Так, базовая доходность вкладов до востребования увеличилась на 0,001 п. п., на сроки до трех месяцев — на 0,2 п. п., от трех месяцев до полугода — на 0,201 п. п., свыше полугода до года — на 0,202 п. п. более года — на 0,154 п. п.
Базовая доходность вкладов в евро, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Октябрь
|
0,01
|
0,474
|
0,474
|
0,476
|
0,430
|
Ноябрь
|
0,011
|
0,674
|
0,675
|
0,678
|
0,584
Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка равна 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений).
В марте этого года стало известно, что ЦБ намерен ужесточить подход к высоким ставкам по вкладам. Так, регулятор хочет обязать банки платить дополнительные взносы в случае превышения ставок по депозитам на величину от 1,15 п. п. до 1,7 п. п. и повышенные дополнительные взносы — в случае превышения на 1,7 п. п. и более.
Кроме того, из материалов Центробанка следует, что принципы расчета взносов банков в ФСВ могут быть пересмотрены в случае расширения периметра страховой защиты в системе страхования вкладов.
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