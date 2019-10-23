Несмотря на слабую отчетность, большинство аналитиков рекомендуют приобретать акции X5 Retail Group, ожидая восстановления ее рентабельности.

Ритейлер сообщил о росте выручки на 12% в годовом выражении, EBITDA без учета корректировки на расходы по программе мотивации и разовые статьи увеличилась лишь на 4%, до 28,7 млрд рублей. При этом рентабельность снизилась, а показатель чистой прибыли упал на 72,5% год к году. В основном это связано с обесценением внеоборотных активов в связи с трансформацией «Карусели» на 5,3 млрд рублей, отмечают аналитики «БКС Глобал маркетс».

«Результаты X5 Retail Group за третий квартал 2019 года отражают достаточно напряженную ситуацию на продовольственном розничном рынке, предполагающую необходимость поддерживать достаточно низкий уровень цен для стимулирования покупательского потока», — написал в комментарии аналитик «Уралсиба» Константин Белов. В то же время, считает он, низкая рентабельность компании отчасти отражает затраты на реструктуризацию сегмента «Карусель», что может быть оправданно в долгосрочной перспективе.

По оценке «Уралсиба», акции ритейлера могут продолжить рост и в перспективе года вырасти до 45%. В Sberbank CIB также рекомендуют приобретать бумаги Х5, ожидая сокращения затрат компании за счет снижения капвложений с 90 млрд рублей до 75—80 млрд. В БКС оценивают потенциал роста акций ритейлера в пределах 15% за год и рекомендуют держать их в портфеле. 23 октября 2019 года X5 проводит день инвестора, который может стать дополнительным источником корпоративных новостей.