Оценка Минэкономразвития темпов роста реальной заработной платы на 1,5% в 2019 году выглядит чрезмерно пессимистичной, при этом оценка темпов роста ВВП (1,3%) и реальных располагаемых доходов населения, напротив, чрезмерно оптимистична, следует из заключения Высшей школы экономики на проект федерального бюджета на 2020 год и плановые 2021—2022 годы.



Согласно подготовленному Минэкономразвития прогнозу социально-экономического развития РФ на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, после замедления роста заработной платы до 1,5% в 2019 году, обусловленного во многом эффектом высокой базы 2018 года, в 2020—2024 годах в условиях устойчивого роста экономики и стабильной инфляции реальная заработная плата будет расти на 2,3—2,6% в год. Рост ВВП России в 2019 году, считают в ведомстве, составит 1,3%, а реальные располагаемые доходы населения вырастут на 0,1%.



«Что касается 2019 года, то чрезмерно оптимистическими выглядят оценки темпов прироста ВВП, инвестиций в основной капитал и реальных располагаемых доходов (базовый прогноз Минэкономразвития России по этим индикаторам предполагает резкое ускорение в оставшуюся часть года). Напротив, чрезмерно пессимистическими выглядят оценки нефтяных цен, а также темпов прироста промышленного производства, оборота розничной торговли, реальной заработной платы», — говорится в заключении.

Согласно прогнозу, цены на нефть марки Urals в 2019 году составят 62,2 доллара за баррель, ВВП вырастет на 1,3%, реальные доходы увеличатся на 0,1%, реальные зарплаты — на 1,5%.

Отмечается, что «по всем этим показателям предполагается изменение (ускорение или замедление) среднемесячных темпов в оставшуюся часть года в полтора — два раза в сравнении со среднемесячными темпами в прошедшую часть года». По данным ВШЭ, «текущая динамика макроиндикаторов наряду с отсутствием серьезных шоков, способных вызвать существенное изменение их траекторий», предполагает обоснование закладываемых в прогноз скачков.

Кроме того, «прогноз Минэкономразвития предполагает одновременное ускорение роста ВВП и замедление роста промышленности, что является достаточно редким сочетанием».