Меры господдержки в размере 8,8 млрд рублей, направленные на развитие регионов Северного Кавказа (СКФО), не достигли ожидаемого эффекта, заявили в Счетной палате Российской федерации. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

«Говорить о решении запланированных задач социально-экономического развития, в том числе о снятии напряженности на рынке труда в регионах Северного Кавказа, пока преждевременно. Из 27 запланированных инвестпроектов в 2017—2018 годах реализовано только девять. Создано всего 577 рабочих мест, что не может кардинально изменить ситуацию на рынке труда, учитывая, что в макрорегионе и так в среднем ежегодно создается около 70 тысяч рабочих мест. Не выполняется и показатель по объему внебюджетных инвестиций: в 2017 году привлечено только 22% от планового объема, в 2018 году – 36%», — сообщила на коллегии аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

На реализацию подпрограмм социально-экономического развития в СКФО было направлено 5,5 млрд рублей из федерального бюджета в 2017—2018 годы, в 2019-м — еще 2,4 млрд рублей.

В СП также указывают, что Минкавказ поздно утвердил перечень инвестпроектов на 2019 год, и это может создать риски нарушения сроков их реализации. Минкавказ обещает учесть все замечания и рекомендации Счетной палаты в дальнейшей работе.