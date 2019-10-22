Комитет Госдумы по бюджету и налогам включил в проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020—2022 годы пункт о пересмотре коэффициента индексации единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса на 2020 год. В случае принятия этой рекомендации чувствительный для малого бизнеса налог вырастет в 2020 году не на 4,9%, как предложило Минэкономразвития, а на 3,8% или менее, сообщает РБК.



«Предложить Министерству экономического развития Российской Федерации при расчете коэффициента-дефлятора <...> на 2020 год использовать коэффициент, учитывающий изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации в размере, не превышающем уровня инфляции», — гласит 17-й пункт документа, который должен быть подписан председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Минэкономразвития ожидает по итогам года инфляцию на уровне 3,8%.

Как правило, рекомендации Госдумы, изложенные в этом постановлении, затем принимаются при рассмотрении бюджета. Проект постановления будет рассмотрен на заседании Госдумы 23 октября. РБК направил запрос в пресс-службу Минэкономразвития.

«17-й пункт — это обсуждение с Минэкономразвития <...> исправить ситуацию с применением коэффициента-дефлятора, чтобы не допустить увеличения налоговой нагрузки по налогу ЕНВД», — отметил накануне глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

«Снижение коэффициента с 4,9 до 3,8% несущественно ни для доходов бюджета, ни для малых предпринимателей», — сказал изданию чиновник финансово-экономического блока.

Вмешательство Макарова ранее приводило к пересмотру ЕНВД: в 2015 году он внес законопроект о заморозке индексации этого налога, после того как Минэкономразвития опубликовало проект приказа о повышении ЕНВД почти на 16%.



Но на этот раз, по словам Макарова, Госдума не сможет повторить подобное. «Начиная с 1 октября мы не можем принимать налоговые законы, которые влияют на бюджеты бюджетной системы», — объяснял глава комитета на заседании 18 октября. Он предложил заместителю министра экономического развития Азеру Талыбову новым «приказом [министерства] исправить ситуацию», в противном случае Дума будет вынуждена в январе 2020 года задним числом принимать закон об увеличении ЕНВД не более чем на инфляцию 2019 года. «Страна стоит на ушах! Вы увеличиваете ЕНВД...» — сказал Макаров. «Мы не допустим повышения ЕНВД выше инфляции», — пообещал он. По итогам 2018 года ЕНВД пользовались 262 тыс. организации и 1,8 млн индивидуальных предпринимателей, следует из данных ФНС.

Талыбов в ответ на это сказал, что Минэкономразвития «готово дополнительно рассмотреть [вопрос] и подготовить соответствующее предложение».