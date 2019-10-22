TXUG 2019 собрал на одной площадке и пользователей TranzAxis, и потенциальных клиентов, и партнеров компании со всего мира – от Бразилии до Непала. Работа форума началась с выступления Стива Ломакса, старшего консультанта по вопросам управления в PayX International. Господин Ломакс высказал свою точку зрения на развитие индустрии платежей, на процессы, происходящие в финтех-экосистеме, а также обратил внимание делегатов на основные тенденции и проблемы, которые необходимо учитывать участникам платежного рынка. После этого выступили представители Compass Plus, подробно рассказавшие о планах развития компании, новых продуктах и возможностях.

Также на форуме выступили клиенты и партнеры Compass Plus, в том числе Klarna, Diebold Nixdorf и KAL, которые рассказали о своем опыте использования TranzAxis и интересных проектах, которые удалось реализовать на базе данной платформы.

Compass Plus благодарит всех гостей TXUG 2019 за активный интерес к TranzAxis. Мы с нетерпением ждем следующих встреч на предстоящих мероприятиях!

О компании Compass Plus:

Compass Plus предлагает комплексные интегрированные и гибкие программные продукты и услуги в сфере электронных платежей, помогающие финансовым институтам и провайдерам платежных сервисов оперативно реагировать на стремительно меняющиеся требования рынка. Клиентская база компании включает в себя розничные банки, процессинговые центры, а также национальные свитчинговые и персонализационные центры в странах Европы, Азии, Африки, Среднего и Ближнего Востока, Северной и Южной Америки. Имея 30-летний опыт в области разработки приложений розничных банковских систем, Compass Plus помогает своим клиентам строить эффективные и надежные системы различного типа и масштаба, которые способствуют открытию новых источников дохода и увеличению прибыли.