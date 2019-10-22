Банк «Ренессанс Кредит» прекратил привлекать вклады в европейской валюте. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте кредитной организации.

Решение скорректировать линейку депозитных продуктов банк принял «в соответствии с текущими трендами на рынке вкладов». Как уточняется, прием вкладов в евро прекращен с 21 октября.

«По уже открытым депозитам в евро «Ренессанс Кредит» продолжит исполнять все обязательства согласно условиям договоров», — заверили в банке.

В сентябре глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова сообщила, что банки обратились к регулятору с предложением на законодательном уровне ввести отрицательные ставки по валютным вкладам. Банки ссылались, в частности, на отрицательные ставки в еврозоне. Сообщалось, что идею поддержал Минфин , а ЦБ изучает инициативу . Тема получила широкий общественный резонанс.



Позже первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов уточнил, что возможность введения отрицательных ставок по валютным депозитам обсуждается в отношении средств юридических лиц, а вкладов граждан это не коснется. Между тем ряд крупных банков уже отказались от вкладов в евро.