Райффайзенбанк объявил о запуске «Личного кабинета для ипотечных заемщиков». Теперь им доступно полностью удаленное оформление заявки на ипотеку : в личном кабинете можно не только получить предварительное одобрение, но и финальное предложение по кредиту, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Регистрация в личном кабинете доступна пользователям на сайте банка и в приложении, также возможно получение ссылки от менеджера или партнера банка. Для регистрации достаточно указать e-mail и код, пришедший по СМС.



«Для оформления заявки на ипотеку клиент заполняет анкету и загружает документы, необходимые для принятия решения о выдаче кредита. Благодаря автоматизации проверки данных предварительное решение принимается за две минуты. После подачи заявки клиент может отслеживать получение решения онлайн», — говорится в релизе.

Срок выхода на сделку с момента подачи полного пакета документов составит не более двух дней.

«Личный кабинет ипотечного заемщика» соответствует всем требованиям российского законодательства по защите персональных данных, уточняют в банке.

До конца года Райффайзенбанк планирует завершить интеграцию «Личного кабинета» с сайтом госуслуг, что позволит упростить процесс получения доступа в личный кабинет. В течение следующего года банк также намерен интегрировать «Личный кабинет ипотечного заемщика» с «Райффайзен-Онлайн».