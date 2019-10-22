Президенты России и Турции обсудили подключение турецких банков к российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС, появилась в России в ответ на угрозу санкций в виде отключения страны от SWIFT). Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Говорили о важном документе, предусматривающем не только более активное использование рубля и лиры во взаимной торговле, но и расширение приема российских карт «Мир» на территории Турции и подключение турецких банков и компаний к Системе передачи финансовых сообщений Банка России», — сказал Путин.

По словам российского президента, это еще один шаг вперед на пути расширения туристических обменов.

Он напомнил, что в начале октября было подписано соглашение о расчетах в нацвалютах двух стран. По словам Путина, страны также углубляют военно-техническое сотрудничество.