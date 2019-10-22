Госдума одобрила в первом чтении законопроект о продлении до 1 января 2023 года приостановки компенсации в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года. Законопроект, который является сопутствующим проекту федерального бюджета на 2020 год, внесен правительством РФ.



В 1995 году был принят закон, согласно которому государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности сбережений граждан, помещенных во вклады Сбербанка РФ до 20 июня 1991 года, во вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР на территории России до 1 января 1992 года.

Восстановление сбережений, согласно принятому документу, должно осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости данного набора и применяется при использовании и обслуживании целевых долговых обязательств России.

При переводе всех гарантированных государством сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ объем средств, необходимый для их погашения, составит в 2020 году 45,4 трлн рублей, в 2021 году — 47,2 трлн рублей, в 2022 году — 49,1 трлн рублей, подсчитали в правительстве РФ.

«Финансовая оценка осуществлена исходя из общего объема гарантированных сбережений в сумме 345,54 млрд рублей, размера единицы номинала целевого долгового обязательства РФ по состоянию на 30 декабря 2002 года 31,51 долгового рубля (последняя дата его определения Росстатом) и индекса потребительских цен (инфляции) за период 2003—2022 годов», — говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

Приостановка компенсаций продлевается ежегодно с 2003 года в связи с тем, что правительство до сих пор не разработало законы, регламентирующие порядок применения долгового рубля и перевод вкладов в целевые долговые обязательства России, а также порядок их обслуживания. Кроме того, в правительстве констатируют отсутствие финансовых источников полной компенсации советских вкладов.

В проекте постановления Госдумы о принятии законопроекта содержится рекомендация правительству РФ до внесения в Госдуму проекта бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов разработать и внести в Госдуму законопроект, регулирующий вопрос об исполнении обязательств РФ по сбережениям граждан РФ. Как подчеркнул зампред комитета Госдумы по финрынку Мартин Шаккум, Госдума принимает такую рекомендацию уже в третий раз.