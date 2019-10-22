Новый номер Digest2Go объединил в себе три наиболее актуальные для BSS в последние месяцы темы. Это 25-летие компании, новые решения на платформе Digital2Go, в области искусственного интеллекта и кибербезопасности, а также успешно завершенные проекты в банках.

Открывает журнал колонка генерального директора BSS Георгия Кравченко «Нам четверть века!» 25 лет для российской ИТ отрасли – это целая эпоха, которая оказалась для BSS успешной. Даже кризисы помогали компании расти. И сегодня BSS идет в авангарде технологического развития. Аккумулирует и развивает передовые технологии в области Digital Banking. Создает омниканальную экосистему, основанную на открытой платформе и искусственном интеллекте. Задает вектор развития рынка, формирует тренды в области ДБО.

«Нам есть, чем гордится. Наша новая платформа Digital2Go – эффективный инструментарий не только для банков, но и для компаний и корпораций разных бизнесов, - отмечает Георгий Кравченко. - Мы заслуженно вошли в топ рейтинга Markswebb. Наша экспертиза в области безопасности признана профессионалами… Для нас инновации не модные слова, а ежедневная работа в области R&D. Мы активно развиваем сервисы, связанные с искусственным интеллектом. Мы не только учитываем запросы банков и компаний, но и совместно работаем над планом развития наших продуктов».

С юбилеем компанию поздравили представители многих российских банков. Не все теплые слова удалось вместить в номер, но все они приняты с благодарностью. 25-летию в новом Digest2Go посвящен и материал о пути BSS от стартапа до лидера рынка систем ДБО и финансовых услуг «От МГУ до топ 5 в рейтинге крупнейших ИКТ-компаний России».

Среди новостей BSS, размещенных в новом Digest2Go, стоит выделить информацию о покупке компанией известного разработчика мобильных решений iDA Mobile. Успех нейробота «Николая» в номинации «Интеграция цифровых технологий» общероссийской премии «Проектный Лидер». Выпуск нового мобильного приложения для корпоративных клиентов Digital2Business Mobile. Развитие экспертизы в области кибербезопасности и представление новых услуг по информационной безопасности.

Раздел, представляющий новые реализованные проекты BSS, открывает большой материал начальника управления развития технологий и процессов МСБ банка «Восточный» Андрея Грачева, и руководителя направления ДБО банка «Восточный» Евгения Кузнецова «Как банк «Восточный» запускал Digital2Go». Это история о реализации одного из самых успешных проектов банка «Восточный» в 2019 году – системы дистанционного банковского обслуживания Digital2Go.

В области международного сотрудничества стоит отметить новость о масштабном проекте по развитию, адаптации и распространению платформы Digital2Go на рынке Узбекистана – сотрудничество с Банком «Ориент Финанс». Кроме того, в этой части журнала вы найдете кейсы СМП Банка, Банка Интеза и Новикомбанка.

Новый выпуск журнала Digest2Go читайте онлайн по ссылке

Источник: Компания BSS