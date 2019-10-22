Несмотря на роботизацию, на рынке труда все равно будет найден баланс, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Мне кажется, что в целом все равно человечество найдет какую-то свою среднюю дорогу, поэтому ничего критического, я подозреваю, не произойдет на рынке труда в ближайшее годы», — сказал Медведев на пленарном заседании международного форума «Открытые инновации».

По мнению главы правительства, человеческий труд сместится в сторону более высокотехнологичных специальностей, гибкой и удаленной занятости, но ничего фатального не будет.

Медведев также считает, что роботизация — это один из вызовов для рынка труда, однако данная проблема не нова для человечества. По его словам, в конечном итоге низкоквалифицированный труд должен отходить к роботам, тогда как люди должны креативно мыслить и оперативно принимать решения.