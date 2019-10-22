В ITI Сapital прогнозируют рост стоимости бумаг «Северстали» на 32%. Их резкое падение с середины октября на фоне снижения цен на металлургическую продукцию аналитики инвесткомпании называют чрезмерным и ждут восстановления котировок до 1 151 рубля. Сейчас акции торгуются на Московской бирже на уровне 877 рублей.



«Позитивными факторами для инвесторов остаются высокие дивидендные выплаты «Северстали» (ожидаемая годовая дивидендная доходность — 12%) и устойчивая бизнес-модель компании, позволяющая гибко реагировать на изменения конъюнктуры на рынке благодаря вертикальной интеграции», — написала в обзоре старший аналитик ITI Capital Анна Лакейчук.

Триггером для роста акций «Северстали» также может стать инвестиционная программа, в результате выполнения которой менеджмент ожидает ежегодного прироста показателя EBITDA на 10—15%. 7 ноября «Северсталь» проведет день инвестора, в рамках которого менеджмент планирует уточнить прогнозы на следующий год и обновить результаты выполнения стратегических целей в текущем году.

Кроме того, указывают в ITI Сapital, торговое соглашение между США и Китаем может стать позитивным сигналом для глобальной экономики и сталелитейной отрасли в том числе. По прогнозам Ассоциации производителей стали, прирост глобального спроса на сталь в этом году может составить 3,9%.

По оценке аналитиков инвесткомпании, при сохранении цен на стальную продукцию на текущих уровнях, дивидендная доходность акций «Северстали» может составить 12% в ближайший год. Исходя из прогнозируемой динамики роста акций, доходность вложений в бумаги «Северсталь» с учетом дивидендов может составить 44% до конца 2020 года.