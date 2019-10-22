Индекс потребительской уверенности россиян в III квартале 2019 года значительно вырос по сравнению с предыдущим кварталом: показатель поднялся с минус 21% до минус 16%. Об этом свидетельствует обновленный потребительский «индекс Иванова» — рассчитываемый Сбербанком (аналитическим департаментом его корпоративно-инвестиционной структуры Sberbank CIB) индикатор, в котором центральный персонаж, условный Иванов, выступает в качестве типичного представителя российского среднего класса.

«Потребительский индекс вырос на пять процентных пунктов. Рост показали все компоненты индекса, при этом заметнее всего улучшились индикаторы личного благосостояния и индекс оценки условий для совершения крупных покупок. Это коррелирует с ускорившимся ростом номинальных доходов и позитивной динамикой реальных располагаемых доходов населения в третьем квартале, опубликованной официальной статистикой», — отмечается в обзоре.



Также респонденты отметили некоторое снижение инфляции, что позитивно сказалось на оценке экономических условий для создания сбережений. Доля тех, кто считает текущую экономическую ситуацию благоприятной для формирования сбережений, увеличилась на 1 п. п. по сравнению с III кварталом 2018 года, достигнув 19%. В чистом выражении индекс, отражающий склонность респондентов к сбережениям, повысился до минус 28% по сравнению с минус 31% в III квартале 2018 года.

«Ивановы», как и раньше, стремятся меньше тратить на продукты питания, но при этом они стали не так активно экономить на непродовольственных товарах (во всех категориях). Значительнее всего сократилась доля тех, кто ограничивает расходы на отдых, — до 38% (III квартал 2019 года) по сравнению с 43% (II квартал 2019 года). Около 59% (против 62% кварталом ранее) стремятся меньше тратить на еду вне дома. Доля тех, кто пытается экономить на развлечениях, уменьшилась на 4 п. п., до 50%, на ЖКУ — на 2 п. п., до 22%. Рекордно низкого уровня достигла доля тех, кто намерен снизить расходы на медицину, — 19% против 23% в предыдущем опросе.

«Подобная динамика «индекса Иванова» соответствует нашим предположениям о том, что в отсутствие негативного новостного потока настрой постепенно будет улучшаться. Повышению потребительской уверенности также способствовало ускорение роста доходов в третьем квартале, зафиксированное официальной статистикой», — отмечает глава Sberbank Investment Research Ярослав Лисоволик.



