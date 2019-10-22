Государственная дума приняла в третьем чтении закон «О внесении изменений в статью 34.4 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» и статью 7.1 федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Принятым законом вводится возможность упрощенного поиска информации о залоге движимого имущества через портал госуслуг, поясняется в сообщении на сайте Госдумы.

В целях упрощения доступа к информации об обременениях движимого имущества создается единая система поиска в реестре уведомлений о залоге движимого имущества (оператором является Федеральная нотариальная палата) и едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (оператором является ЗАО «Интерфакс») с использованием портала госуслуг.

«Сквозной поиск по вышеуказанным реестрам будет осуществляться по поисковым запросам, направленным через портал госуслуг. Таким образом можно будет узнать об обременении залогом движимого имущества, о заключении юридическим лицом договора финансовой аренды (лизинга) , а также получить сведения о купле-продаже движимого имущества с сохранением права собственности за продавцом и другую информацию. Предлагаемая система существенно упростит поиск нужной информации, которая очень важна при заключении сделок с движимым имуществом, например, при покупке транспортного средства», — прокомментировал председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.



Новые нормы вступят в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования закона.