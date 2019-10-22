Инвесткомпания «Фридом финанс» сообщила о старте торгов бумагами биржевого ПИФа «Фридом — Лидеры технологий». Бенчмарком для фонда выступает индекс «Фридом — Лидеры технологий», в составе его портфеля акции американских технологических компаний с капитализацией свыше 50 млрд долларов — Microsoft Corporation, Amazon.com, Apple, Facebook, Alphabet, Cisco Systems, Netflix, PayPal, Salesforce.com, NVIDIA.

Согласно правилам фонда, доля каждой компании в портфеле фонда не может превышать 15%. Маркетмейкером фонда выступает сама «Фридом финанс».

«Фридом — Лидеры технологий» стал уже 15 по счету биржевым фондом, обращающимся на Московской бирже. Линейки биржевых фондов с прошлого года появились у большинства крупных управляющих компаний — «Альфа-капитал», «ВТБ капитал Управление активами», «Газпромбанк управление активами» и «Сбербанк управление активами».

Помимо этого на российской фондовой площадке также торгуются 16 фондов компании FinEX. По российскому законодательству частные инвесторы, не имеющие статус квалифицированных, имеют право вкладывать деньги исключительно в биржевые фонды, получившие листинг на отечественной фондовой площадке.