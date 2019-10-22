Законопроект об ограничении акционерной доли иностранцев владения в России «значимыми» информресурсами, который затрагивает и интересы компаний сферы высоких технологий, требует дополнительного обсуждения, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ.



«ФАС считает, что подходить к вопросу принятия отдельного законопроекта, ограничивающего акционерную долю иностранцев в «значимых» IT-компаниях, следует взвешенно, учитывая интересы всех участников рынка и государства. По нашему мнению, существуют несколько правовых конструкций, в том числе, регулирование, установленное 57-ФЗ. Таким образом, мы считаем, что текст законопроекта следует обсуждать дополнительно», — отмечает ведомство.

В июле в Госдуму были внесены поправки в законодательство, которыми предлагается ввести понятие «значимый интернет-ресурс» и ограничить для компаний, владеющих такими ресурсами, долю иностранных акционеров в капитале до 20%. Этот законопроект в Госдуме рассматривался 11 октября. На негативные для компании новости из Госдумы инвесторы отреагировали распродажей акций «Яндекса» .

Законопроект подвергся критике со стороны Кабмина, однако согласно отзыву правительства, оно готово поддержать проект закона при ряде доработок. В частности, в правительстве рекомендовали ограничить иностранное участие в значимых интернет-ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50% минус акция .

При этом предлагается предусмотреть перечень объективных критериев отнесения информационных ресурсов к значимым, чтобы исключить субъективную оценку в этих процедурах. Накануне в Госдуме прошло обсуждение законопроекта, в котором приняли участие представители интернет-компаний, ведомств и экспертное сообщество.