Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Росгосстрах Банка на уровне «ruВВB». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, следует из релиза агентства.

«Рейтинг обусловлен высоким уровнем достаточности капитала и адекватной ликвидной позицией, приемлемым качеством активов, невысокой оценкой рыночных позиций и слабой операционной эффективностью, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления. Агентство также принимает во внимание высокую вероятность получения банком финансовой поддержки со стороны ПАО Банк «ФК Открытие» в случае возникновения необходимости. Давление на рейтинг оказывают потенциальные риски, связанные с предполагаемым стратегией развития банка на 2019—2022 год активным наращиванием розничного кредитного портфеля (более чем в 36 раз)», — говорится в сообщении.



По данным аналитиков, кредитный портфель физлиц, юрлиц и индивидуальных предпринимателей с учетом приобретенных прав требования формирует около 24% валовых активов банка, при этом его качество не может быть оценено как высокое (на 1 сентября 2019-го доля просроченных ссуд физлицам — 49%, юрлицам и индивидуальным предпринимателям — 87%).

За восемь месяцев 2019 года средний уровень покрытия привлеченных средств высоколиквидными активами составил менее 14%, среднее покрытие ликвидными активами средств клиентов за тот же период — менее 38%, заключили в «Эксперт РА».

