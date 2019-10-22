«ДомКлик» от Сбербанка запустил совместный проект с главным управлением Государственного строительного надзора Московской области по проверке надежности застройщиков, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Пользователи при поиске недвижимости на DomClick.ru могут получить информацию о статусе строительства жилых комплексов и благонадежности застройщика, отмечают в банке.

«Теперь в карточке любого подмосковного жилого комплекса на DomClick.ru есть отметка Главгосстройнадзора. Если объект возводится по плану, будет стоять зеленая отметка «Жилье проверено». Если при строительстве допущены нарушения или застройщик имеет проблемы — будет стоять красная метка «Главгосстройнадзор обнаружил нарушение», — говорится в релизе.