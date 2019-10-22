Международная платежная система Mastercard запустила услугу снятия наличных в сети супермаркетов BILLA по всей России.

Клиенты банка «Возрождение» смогут воспользоваться услугой «Наличные с покупкой» одними из первых – Банк вошел в число эмитентов, чьи дебетовые карты подключены к данному сервису.

Получить денежные средства можно прямо на кассе при оплате покупок картой Mastercard в любом магазине BILLA. Воспользоваться сервисом можно вне зависимости от суммы покупки и технологии оплаты – как обычными картами, так и в одно касание смартфоном или другими устройствами. Обязательным условием для снятия наличных является ввод ПИН-кода карты.

За один раз можно снять от 100 рублей до 5 тысяч рублей. Комиссия за операцию по картам Mastercard банка «Возрождение» составит 0,5%, что выгодно отличается от комиссий за получение наличных в банкоматах сторонних банков.