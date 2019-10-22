Временные администрации Банк России по управлению лишенными лицензий Международного Банка Санкт-Петербурга (МБСП) и нижегородского банка «Ассоциация» нашла признаки вывода активов, сообщается на сайте регулятора.

Согласно выводам временной администрации по управлению МБСП, в банке «осуществлены операции, имеющие признаки вывода активов путем кредитования юридических лиц (в том числе связанных с банком), не обладающих способностью исполнить свои обязательства, а также посредством отчуждения имущества банка».

Кроме того, временной администрацией установлены признаки вывода активов должностными лицами банка путем осуществления арендных платежей в пользу заемщика — юридического лица, аффилированного с одним из бенефициаров банка, и сомнительных к возврату инвестиций в строительство объекта нежилого фонда.

По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 10,8 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами 23,9 млрд рублей.

Центробанк в середине октября 2018 года назначил в МБСП временную администрацию из-за неустойчивого финансового положения банка, а также ввел мораторий на удовлетворение требований его кредиторов, который вместо трех месяцев продлился всего около двух недель: 31 октября у банка была отозвана лицензия . В середине декабря стало известно, что МБСП оспорил в суде приказ ЦБ об отзыве лицензии .



Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 24 сентября признал банк банкротом .

ЦБ информировал о выявлении в действиях должностных лиц МБСП признаков операций, направленных на вывод активов банка путем передачи прав требования к ряду контрагентов его акционеру, а также путем приобретения неликвидных активов. Информацию о финансовых операциях бывших должностных лиц банка с признаками уголовно наказуемых деяний ЦБ направил в Генпрокуратуру и следственный департамент МВД.



«В дополнение к ранее направленным сведениям, Банком России в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный департамент МВД РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений направлена информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами банка», — отмечается в сообщении.

Временная администрация по управлению банком «Ассоциация» установила, что «должностными лицами банка осуществлены действия, направленные на вывод активов посредством кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства, а также сокрытие данных операций и информации о реальном финансовом результате банка».



По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 9,6 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере более 11,3 млрд рублей.

Арбитражный суд Нижегородской области 19 сентября признал банк банкротом.

«Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами Банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений», — отмечается в сообщении.