Белоруссия и Россия завершают процесс создания двусторонней системы финансовых расчетов, которая не будет предусматривать использование международной платежной системы SWIFT, сообщил во вторник в Минске председатель правления Белорусского межбанковского расчетного центра (БМРЦ) Олег Коробьин.

«Двусторонняя система передачи финансовых сообщений находится в высокой степени готовности, до конца года мы планируем ее запустить, реально — ноябрь—декабрь», — сказал он журналистам.

Он уточнил, что все разрешения уже получены, «идет процесс объединения всех модулей системы в единое целое». «Уже заключен договор с Банком России, который подразумевает, что БМРЦ станет коллективным узлом для банковской системы Беларуси. Фактически мы будем исполнять такую же роль, как сейчас исполняем по системе SWIFT», — добавил Коробьин.

Он пояснил, что «это — фактически дополнительный, альтернативный сервис для проведения платежей белорусскими банками в пользу российских контрагентов и из России — в пользу белорусских банков, минуя SWIFT».

Глава центра добавил, что основной валютой расчетов станет российский рубль. Целью создания системы было упрощение и удешевление расчетов между предприятиями Белоруссии и России, законодательных требований к организациям и банкам использовать именно эту систему не установлено, заключил он.

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) была создана Банком России в ответ на риски возможного отключения российских банков от международной системы SWIFT. Первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова в начале октября говорила, что страны ЕАЭС технологически выверяют с ЦБ РФ возможности подключения к этой системе, называя в числе активных участников процесса и белорусские банки.