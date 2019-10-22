Минимальная ставка по беззалоговым кредитам для малого бизнеса теперь составляет 13% годовых. Она действует для заемщиков-юрлиц и ИП, имеющих положительную кредитную историю, при кредитовании на суммы 5-10 млн рублей по программе «Бизнес-кредит».

Базовые ставки по «Бизнес-кредиту» составляют: 14% годовых — на суммы 5-10 млн рублей, 15,5% — 1-5 млн рублей, 17% — на суммы до 1 млн рублей. Беззалоговый «Бизнес-кредит» для ИП и юрлиц выдается на срок 1-3 года на инвестиционные цели, а также на пополнение оборотных средств.

Базовые ставки по программе «Партнер» составляют: 15% годовых — на суммы 3-6 млн рублей, 16% — 1-3 млн рублей, 17% — на суммы до 1 млн рублей. Кредит «Партнер» выдается физлицам-собственникам бизнеса на срок 13 месяцев – 3 года, использовать средства можно на любые цели.

В рамках обеих программ ставка снижается дополнительно на 1 п.п. при наличии у заемщика положительной кредитной истории.

«Планомерное снижение ключевой ставки ЦБ в 2019 году — с одной стороны, и совершенствование скоринговых моделей Банка — с другой, позволяет Банку последовательно снижать стоимость кредитования бизнеса, в том числе по кредитным продуктам без залога, которые наиболее востребованы у малого бизнеса. Мы расширяем спектр кредитных программ для таких клиентов, в том числе предлагая специальные условия для компаний и предпринимателей, которые уже зарекомендовали себя надежными заемщиками», — отмечает директор департамента кредитования малого бизнеса Альфа-Банка Марина Полякова.