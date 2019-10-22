Состояние лизинговой отрасли в значительной мере зависит от степени государственной поддержки. Об этом говорится в исследовании , опубликованном Аналитическим кредитным рейтинговым агентством.

Состояние лизинговой отрасли в значительной мере зависит от степени государственной поддержки. Об этом говорится в исследовании , опубликованном Аналитическим кредитным рейтинговым агентством.

Как отмечают аналитики, слабый экономический рост, препятствующий наращиванию капитальных инвестиций в стране, и все еще высокий уровень процентных ставок продолжают оказывать сдерживающее влияние на развитие лизинговой отрасли. Стремительный рост рынка лизинга (плюс 30%) в 2018 году, значительно превысивший темпы роста экономики (плюс 12,8% в номинальном выражении), в основном был обусловлен двумя факторами. Во-первых, возрос объем экспорта сыпучих грузов (преимущественно каменного угля) при сохраняющемся дефиците вагонного парка, а во-вторых, повысился спрос на автотранспорт благодаря развитию сегмента такси и каршеринга, а также реализации льготных программ лизинга транспорта. Учитывая прогнозируемое снижение экспорта угля в 2019—2020 годах и сохранение неблагоприятных макроэкономических условий, АКРА не ожидает прироста совокупного лизингового портфеля более чем на 10—15% в год в ближайшие пару лет.

Несмотря на активный рост объема лизинговых услуг в 2018 году, отношение объема лизингового портфеля к ВВП не превышает 4%. В АКРА уточняют, что, хотя данное соотношение довольно часто используется при анализе развития лизинговой отрасли, целесообразнее, по мнению агентства, рассчитывать уровень проникновения лизинговых услуг в экономику: соотношение совокупной стоимости договоров (финансового) лизинга и объема капитальных инвестиций (без учета инвестиций в сфере операций с недвижимым имуществом) в стране. По своей экономической сущности данные показатели во многом близки: инвестиции в основной капитал включают затраты на приобретение транспортных средств, машин и оборудования, тогда как стоимость договоров лизинга — это инвестиционные затраты на приобретение и последующее использование предметов лизинга, поясняется в обзоре.

В 2018 году уровень проникновения лизинговых услуг составил 9,8% против 8,5% в 2017-м. Несмотря на ожидаемый рост показателя до 10,4% в 2019 году, он по-прежнему будет существенно (в два — четыре раза) ниже уровня проникновения лизинговых услуг в развитых странах, прогнозируют эксперты.

Реализация в России нацпроектов в сфере развития экономики городов (общественный транспорт, экопроекты, модернизация и/или замена оборудования ЖКХ и строительного оборудования и др.) будет, по мнению АКРА, способствовать развитию лизинговой отрасли. Однако, скорее всего, основную часть этих проектов будут реализовывать крупнейшие лизинговые компании, что приведет к дальнейшему повышению концентрации в отрасли и, как следствие, ухудшению конкурентной среды. В целом с точки зрения концентрации структура лизинговой отрасли схожа с банковской: пять наиболее крупных компаний в данном секторе занимают около 70% рынка.

Дальнейшее развитие лизинга в России в значительной мере будет определяться ходом реформы этой отрасли, полагают эксперты. На данный момент сектор отличается информационной закрытостью, поскольку значительная часть лизинговых компаний (на них приходится около половины рынка) не публикуют финансовую отчетность в открытом доступе. В рамках реформы планируется создание саморегулируемых организаций, внедрение реестра лизинговых компаний (по аналогии с лицензированием банков), введение требований к минимальному объему собственного капитала, а также переход лизинговых компаний на новые правила учета и отчетности (в том числе использование нового плана счетов и установление пруденциальных нормативов, а также гармонизация действующих видов отчетности). По мнению АКРА, это будет способствовать уходу с рынка недобросовестных и/или непрофильных участников и значительному повышению уровня прозрачности сектора. При этом новое регулирование, которое вступит в силу не ранее 2022 года, вряд ли существенно отразится на конкуренции в лизинговой отрасли.

Хотя лизинговая отрасль схожа с банковским сектором с точки зрения преобладания на рынке крупных игроков, ограничивающих возможности для конкуренции, не менее 50% совокупного лизингового портфеля на данный момент приходится на компании, являющиеся дочерними структурами банков (последние зачастую выступают их крупнейшими кредиторами). Однако наиболее выгодное положение занимают лизинговые компании, которые связаны с государственными структурами и/или финансово-промышленными группами, способными обеспечить их объемом бизнеса. Ряд лизинговых компаний работают не при лизингополучателях, а при производителях, но они конкурируют в рынке. Остальные игроки для поддержания собственной конкурентоспособности стремятся к постоянному повышению качества предоставляемых услуг, что является одним из немногих преимуществ сложившейся концентрации на рынке.

Доля проблемной и потенциально проблемной задолженности составляет около 15–20% совокупного лизингового портфеля, а основной объем проблемных активов приходится на крупные компании (преимущественно с государственным участием в капитале), сообщает АКРА, отмечая что анализ финансовой ситуации в лизинговом секторе был проведен на основе данных лизинговых компаний, имеющих кредитные рейтинги агентства (на них приходится примерно половина рынка по объему лизингового портфеля). При этом резервы, сформированные под обесценение, значительно меньше объема проблемной задолженности (показатель стоимости риска в среднем по лизинговой отрасли в 2018 году и первой половине 2019 года находился в пределах 1–2%), что при отсутствии внешней поддержки может оказывать давление на капитализацию отдельных лизинговых компаний.

В АКРА отмечают, что для сегмента розничного лизинга (легковые и грузовые автомобили и автобусы; коммерческая, строительная и прочая спецтехника) характерно более высокое качество активов благодаря значительной диверсификации бизнеса, эффективно построенным процедурам взыскания залога и его высокой ликвидности. Лизинговые компании, работающие с крупным бизнесом (железнодорожный, водный и авиатранспорт; крупная строительная техника), напротив, имеют повышенную концентрацию на отдельных контрагентах. По оценкам АКРА, доля десяти крупнейших лизингополучателей, как правило, превышает половину лизингового портфеля доминирующих на рынке игроков, а ликвидность объектов лизинга может варьироваться в зависимости от структурного профицита соответствующей техники на рынке.

Вследствие указанных выше особенностей показатели достаточности капитала и прибыльности розничного лизинга более стабильны и предсказуемы, тогда как рентабельность лизинговых компаний, работающих с крупным бизнесом, зачастую является недостаточной для поддержания операционной деятельности и нередко подвержена влиянию разовых событий. В связи с этим показатели капитализации и стабильность бизнеса последних будут по-прежнему зависеть от внешней поддержки, заключают аналитики.



Высокая концентрация фондирования лизинговых компаний, по прогнозам АКРА, сохранится на горизонте 12–18 месяцев. По наблюдениям аналитиков, доля требований пяти крупнейших кредиторов (держателей ценных бумаг и займодателей) может варьироваться от 30% до 60% совокупных обязательств. Почти все лизинговые компании из топ-десятки по объему портфеля полагаются на фондирование со стороны связанных структур, в том числе государственных. В ближайшее время доля такого финансирования по-прежнему будет играть важную роль для сектора. Однако в долгосрочной перспективе АКРА не исключает некоторого повышения диверсификации структуры фондирования в случае внедрения эффективной системы регулирования и существенного повышения прозрачности сектора в результате реформы отрасли.