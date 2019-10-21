Законопроект, который предполагает замену требований к размеру капитала финансовых организаций кредитными рейтингами может быть внесен в Госдуму в этом году, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на конференции «Эксперт РА» «Российско-китайское сотрудничество: пути друг к другу».

«Мы считаем, что надо уходить от требований у капиталу, капитал — это не главный показатель устойчивости организации. Надо переходить к рейтингам, такая работа ведется. Провели инвентаризацию законодательства. Подготовили законопроект, изменяющий подходы к отбору институтов <...> Сейчас этот законопроект находится на изучении в ЦБ, в Минфине, в Минэкономразвития, ждем от них замечания. Когда их получим и проработаем, то, вполне возможно, еще в этом году внесем на рассмотрение в Госдуму», — сказал он.

По словам Аксакова, сейчас в документах очень много требований к организациям привязано к требованиям по размеру капитала: их описывают 23 закона и пять кодексов.