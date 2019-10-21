Клиент отправляет рубли, евро или доллары, а адресат получает перевод прямо на карту, причём в национальной валюте — сумах или сомони.

Чтобы отправить деньги из офиса Юнистрим, нужны только документ, удостоверяющий личность, и номер карты получателя. Перевод занимает всего пару минут, а средства поступят на Uzcard или Корти Милли мгновенно. Клиенты Юнистрим оценят и доступные тарифы. Комиссия за отправку средств в Узбекистан составляет 0%, а в Таджикистан — 1,5%.

«Мы стараемся сделать жизнь наших клиентов проще, и для этого предлагаем им удобные способы отправки денег на Родину, — комментирует президент системы денежных переводов Юнистрим Кирилл Пальчун. — Заботимся мы и о получателях переводов. Когда деньги приходят прямо на карту, адресат перевода экономит массу времени и сил. Это особенно важно для занятых людей, а также жителей отдалённых районов.

Новая услуга будет широко востребована среди клиентов: в Узбекистане выпущено 18 млн карт Uzcard, в Таджикистане — 1,5 млн Корти Милли.

Переводы на карты доступны также в мобильном приложении Юнистрим: доступно для скачивания в App Store и Google Play