Эксперт Роскачества объяснил, как защитить свою персональную информацию в смартфоне и что делать, если мобильный телефон украли. Об этом сообщается в пресс-релизе службы.

Так, чтобы защитить свои данные заранее, рекомендуется активировать возможность дистанционной блокировки смартфона, использовать сложный ПИН-код или вход по биометрическим данным, регулярно создавать резервные копии и хранить фотографии, видео и документы в «облаке», а не на самом устройстве.

«Найдите в настройках IMEI и серийный номер своего устройства и запишите их – номера могут пригодиться в случае кражи устройства. 15 цифр IMEI можно обнаружить на упаковке и в гарантийном талоне или набрав команду *#06#. Серийный номер можно посмотреть на упаковке или в сведениях об устройстве», — также добавляет эксперт.

В случае, если смартфон украли, в Роскачестве рекомендуют не поддаваться эмоциям и определить местоположение смартфона через сервисы операционной системы. Также с помощью тех же сервисов можно стереть данные со смартфона. Однако для аппаратов с операционной системой iOS после этого поиск устройства становится невозможным. Также нужно обратиться к оператору сотовой связи и заблокировать СИМ-карту, в банк — сообщить сотрудникам о краже и заблокировать банковские карты, привязанные к устройству. Также рекомендуется проверить аккаунты с других устройств на наличие попыток входа.

«Обратитесь в отделение полиции по месту кражи и напишите заявление. Обязательно получите информацию о дате приема заявления и номере, под которым оно зарегистрировано. В заявлении укажите IMEI и серийный номер устройства», — рекомендует эксперт.