В офисах собственной сети UNIStream, а также партнеров теперь можно перевести деньги на банковские карты национальных систем Узбекистана и Таджикистана — Uzcard и «Корти Милли». Клиент отправляет рубли, евро или доллары, а адресат получает перевод на карту в национальной валюте — сумах или сомони, сообщает пресс-служба платежной системы.

Чтобы отправить деньги из офиса UNIStream, нужны только документ, удостоверяющий личность, и номер карты получателя. Перевод занимает всего пару минут, а средства поступят на Uzcard или «Корти Милли» мгновенно.

Комиссия за отправку средств в Узбекистан составляет 0%, а в Таджикистан — 1,5%.

Новая услуга будет широко востребована среди клиентов, уверены в компании: в Узбекистане выпущено 18 млн карт Uzcard, в Таджикистане — 1,5 млн «Корти Милли».