Сбербанк с 1 ноября запустит новый продукт, который ускорит продажи застройщикам, работающим через счета эскроу: как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя, а последний получит эту скидку в виде сниженной процентной ставки по ипотеке .

Как напоминает издание, с 1 июля застройщики обязаны через счета эскроу продавать квартиры в новостройках (кроме тех, где готовность превышает 30% и продано 10% квартир), при этом деньги покупателей хранятся на спецсчетах до сдачи дома в эксплуатацию, а саму стройку застройщику придется финансировать из собственных средств и за счет кредитов, стоимость которых для застройщика будет зависеть от того, сколько денег поступит на счета эскроу от дольщиков: чем больше, тем ниже ставка (банки декларируют готовность давать 4—5% вместо нынешних 11—12%).

Сбербанк предлагает застройщикам поделиться доходностью: они сами смогут принимать решение, какие квартиры могут быть проданы в ипотеку со сниженной ставкой, которая, в свою очередь, увеличит продажи, в том числе менее ликвидных объектов (например, квартир большой площади), — как отмечает Бессонов, это позволит быстрее гасить кредит на строительство (правда, та сумма, на которую выдана льготная ипотека, не будет учитываться при пересчете ставки по кредиту для застройщика).

У покупателя будет выбор — единый дисконт на весь срок кредита (в этом случае дисконт составит до 1,4 процентного пункта от текущих ставок Сбербанка) или только на стадию строительства (дисконт составит до 4 п. п., но после ввода объекта в эксплуатацию ставка вернется к стандартному уровню): например, во втором случае для зарплатных клиентов банка при первоначальном взносе 20% и выше ставка снизится с 9,3% до 5,3%, а после окончания льготного периода вернется к 9,3%, и если, допустим, кредит в 3 млн рублей выдан на 15 лет, то первые два года платеж составит 21 тыс. рублей, после — 31 тыс. рублей в месяц.



По мнению управляющего партнера компании «Метриум» Марии Литинецкой, Сбербанк таким образом сможет нарастить выдачу ипотеки за счет проектов со счетами эскроу: сейчас дольщики имеют возможность открывать счет эскроу в одном банке, а привлекать ипотеку в другом, но если застройщик примет предложение Сбербанка, его клиенты фактически будут привязаны к Сбербанку из-за дисконта застройщика.

Ранее в Счетной палате заявили, что в России должно выдаваться в два раза больше ипотечных кредитов для выполнения показателей национального проекта «Жилье и городская среда». В свою очередь аналитики ЦБ писали, что форсированный рост ипотеки может привести к быстрому исчерпанию потенциала спроса на покупку жилья на первичном рынке в ближайшие семь — девять лет, а отсутствие источников нового спроса — к резкому падению цен на жилье и объемов строительства за горизонтом действия национального проекта по жилищному строительству.

