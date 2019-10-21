Сбербанк запустил брокерскую платформу для иностранных институциональных клиентов. Об этом газете «Коммерсант» сообщил вице-президент Сбербанка, руководитель департамента глобальных рынков Андрей Шеметов.

На текущий момент эта платформа представляет собой электронный доступ к торгам на Московской бирже. Первый иностранный фонд уже подключился к платформе и совершил первые сделки. «В pipeline у нас уже много известных имен», — говорит Шеметов, однако этих имен не раскрывает.

На сегодняшний день прямой доступ к торгам на Московской бирже для иностранных институциональных инвесторов предоставляют такие российские брокеры, как «Ренессанс Капитал», «Открытие Брокер», БКС, «Финам», уточняет издание. При этом основная конкуренция идет не между локальными игроками, а с иностранными банками, такими как JP Morgan, Credit Suisse, Goldman Sachs.

Шеметов признает, что Сбербанку придется во многом нагонять других игроков. «Мы рассчитываем, что займем существенную долю в данном направлении, поскольку риск открытия позиций на Сбербанк как крупного игрока на российском финансовом рынке меньше, чем у остальных», — говорит он, отмечая, что видит сейчас большой интерес иностранных фондов к России, их лимиты на страну в портфелях продолжают повышаться.

Участники рынка отмечают, что локальные игроки для иностранных фондов — брокеры «второго выбора». Однако Сбербанк сможет занять свою нишу благодаря доступу к дешевой ликвидности.

