Росбанк до 31 декабря 2019 года сохранит нулевую комиссию на переводы в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

В банке отмечают, что за время работы с СБП пользователи совершили более 200 тыс. переводов на сумму более 2 млрд рублей.

О дальнейших планах Росбанк проинформирует своих клиентов в декабре 2019 года. Воспользоваться СБП можно через мобильное приложение «Росбанк Онлайн» или интернет-банк.