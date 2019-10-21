Промсвязьбанк погасил выпуск старших необеспеченных еврооблигаций выпуска XS1506500039 на сумму основного долга 69,152 млн долларов и выплатил по ним купон на сумму 1,81 млн долларов. Об этом сообщили в ПСБ, подчеркнув, что, таким образом, долговое обязательство было исполнено в срок и в полном объеме.

Выпуск объемом 250 млн долларов был размещен компанией PSB Finance S. A. в рамках программы заимствований МТN (в форме среднесрочных нот. — Прим. Банки.ру) банка в 2016 году. Ставка купона составила 5,25%. Организаторами выпуска выступили Промсвязьбанк, HSBC Bank, ING Bank N. V. (London Branch), J.P. Morgan Securities и Renaissance Securities.



В течение 2018 года ПСБ объявил о досрочном погашении части выпуска. В рамках оферты были выкуплены облигации на сумму 180,848 млн долларов.