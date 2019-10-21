Платежная система «Мир» расширила список специальных предложений в популярных сферах — от ресторанов двух столиц до курсов в Digital October, сообщает пресс-служба системы.



«В октябре скидки по «Миру» будут действовать в 45 партнерских организациях в Москве и Санкт-Петербурге. Преимущества будут ежемесячно обновляться, чтобы держатели карт «Мир» могли посещать новые места и получать яркие впечатления», — говорится в релизе.

Обычно с середины осени люди начинают значительно чаще посещать кафе, рестораны, музеи, образовательные курсы, отмечает директор департамента маркетинга и коммуникаций платежной системы «Мир» Наталья Пейсахович. Поэтому, добавляет она, в платежной системе решили дополнить уже действующие предложения с кешбэком в самых разных сегментах скидками до 25%, которые держатель карты сможет получить в момент оплаты.