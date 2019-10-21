Три кредитора Промэнергобанка подали иск о взыскании более 1,7 млрд рублей с бывшего председателя правления банка Александра Постнова и еще пяти экс-руководителей организации, говорится в определении Арбитражного суда Вологодской области.

Заявление АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат», ООО «Торговый дом Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» и Натальи Тюковой оставлено без движения до 18 ноября в связи с его ненадлежащим оформлением.

Кроме того, в октябре областной арбитраж по заявлению Агентства по страхованию вкладов арестовал имущество Постнова на сумму 947,8 млн рублей.

Заявленные конкурсным управляющим обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество ответчика направлены на сохранение существующих правоотношений сторон, отметил арбитраж. Непринятие заявленных мер способно, как считает суд, негативно сказаться на возможности исполнения судебного акта по делу.

Требование об аресте имущества было направлено в суд в рамках иска АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании 947,8 млн рублей с Постнова.

В ходе конкурсного производства было установлено, что руководителем банка не принимались меры по предупреждению банкротства Промэнергобанка при наличии установленных законом оснований для их принятия, ранее сообщило агентство. Это, как считает АСВ, привело к дальнейшему ухудшению финансового положения банка и невозможности удовлетворения требований его кредиторов в полном объеме.

Указанные обстоятельства, по мнению агентства, являются основанием для привлечения бывшего руководителя банка к субсидиарной ответственности.

Арбитражный суд Вологодской области 21 октября 2016 года признал Промэнергобанк банкротом.