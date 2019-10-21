Лишь 19% работодателей заявили о сокращении численности персонала в этом году, а основная часть (49%) сообщила о ее увеличении; в следующем году провести сокращение персонала планирует почти каждая десятая компания. Об этом говорится в исследовании HeadHunter, с которым ознакомились «Известия» . Специалисты сервиса опросили около 150 российских работодателей.

По данным исследования, сокращения проводились в каждой четвертой крупной компании. При этом оклады сотрудников увеличились в 43% фирм и предприятий, в 53% — остались без изменений, а об уменьшении окладов заявил лишь 1% работодателей.

На увеличение фонда оплаты труда в 2020 году рассчитывают 55% опрошенных, из которых 21% однозначно заявили о таких планах. 8% ожидают уменьшения ФОТ, выше всего эта доля среди компаний, в которых 101—500 сотрудников, — 15%. Почти половина работодателей (47%) при этом прогнозируют увеличение окладов.

Большинство компаний позитивно оценивают перспективы 2020 года. 62% прогнозируют рост численности персонала, о возможных сокращениях заявили только 9% опрошенных (в прошлом году — 21%).

Почти половина (49%) работодателей заявили, что оценивают свое положение на рынке как стабильное, подчеркнули авторы исследования.

Такая оценка собственного положения плюс расчет на то, что до конца этого года и в следующем не произойдет существенных негативных событий, влияющих на экономическое развитие страны, позволяет компаниям быть более оптимистичными в своих планах по найму персонала и увеличению ФОТ, прокомментировали «Известиям» результаты опроса в пресс-службе HeadHunter. Свою роль в сложившейся на рынке труда ситуации играет выход на него самого малочисленного поколения молодых людей, рожденных в 1990-е годы. Это вынуждает работодателей сфокусироваться в будущем году на создании или расширении кадрового резерва именно за счет найма молодых специалистов.



Сейчас рынок труда находится в стабильном положении — работодатели заявили в службы занятости 1,7 млн вакансий, сообщили «Известиям» в Минтруде. По данным оперативного мониторинга, на 1 октября численность зарегистрированных безработных составила 662,2 тыс. человек, а уровень регистрируемой безработицы — 0,9%. В Минтруде рассчитывают, что в следующем году показатели безработицы сохранятся на таком же уровне, добавили в пресс-службе ведомства.