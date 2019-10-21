Кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА», аналитическая компания «Эксперт Бизнес-решения» в партнерстве с аналитическим агентством «БизнесДром» при поддержке Объединенной лизинговой ассоциации проведут 3 декабря 2019 года XVIII ежегодную аналитическую конференцию. Конференция «Российский лизинг: перспективы и вызовы — 2020» соберет участников лизинговой отрасли, клиентов лизинговых компаний, финансовые институты, представителей органов государственной власти, руководителей отраслевых ассоциаций (ОЛА, банковских ассоциаций, Торгово-промышленной палаты РФ, «Опоры России», «Деловой России»), ведущих экспертов финансового рынка, отмечается в сообщении «Эксперт РА».

В рамках конференции «Эксперт РА» представит исследование лизингового рынка по итогам девяти месяцев 2019 года и рэнкинг участников рынка. На конференции ожидаются выступления представителей Банка России, Министерства экономического развития, ведущих лизинговых компаний, банков, Корпорации МСП и региональных гарантийных фондов, крупнейших лизингополучателей.



Участники дискуссии обменяются мнениями относительно перспектив роста лизингового рынка в условиях слабой динамики экономики и спроса на лизинговые услуги со стороны субъектов МСП, перспектив новых сервисов, привлечения фондирования, изменения программ государственной поддержки, а также мнениями о реформе лизингового рынка.